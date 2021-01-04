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تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 04-01-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين4 يناير حالة من التراجع بمقدار 11 قرش ، حيث سجل اليوم 15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.84 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي التجاري 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .
كما سجل في بنك أبو ظبي الأول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .  
 

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