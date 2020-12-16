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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.71 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في المصرف المتحد 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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