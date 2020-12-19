الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 19-12-2020
10:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 19 ديسمبر حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .