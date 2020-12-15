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ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

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ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 15-12-2020 08:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر ارتفاع مفاجئ بمقدار قرشين حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمسي الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ،  وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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