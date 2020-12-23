تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الأربعاء، 23-12-2020
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 23 ديسمبر تراجع جديد بمقدار قرش حيث سجل
اليوم 15.67 جنيه ، وكان قد سجل أمس15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
وسجل في البنك
المصري الخليجي
15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك
الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .