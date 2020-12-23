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تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 23-12-2020 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 ديسمبر  تراجع جديد بمقدار قرش   حيث سجل اليوم 15.67 جنيه ، وكان قد سجل أمس15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
وسجل في البنك المصري الخليجي 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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