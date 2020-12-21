ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في المعاملات الصباحية

الإثنين، 21-12-2020
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 21 ديسمبر حالة من
الارتفاع حيث سجل 15.80 جنيه للشراء ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71
جنيه .
وسجل سعر الدولار
في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك الأهلي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار
في
بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .