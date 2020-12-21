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ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 21-12-2020 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 ديسمبر حالة من الارتفاع حيث سجل 15.80 جنيه للشراء ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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