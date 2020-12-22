تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

الثلاثاء، 22-12-2020
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر تراجع كبير بمقدار 10 قروش حيث سجل اليوم 15.68
جنيه ، وكان قد سجل أمس 15.78 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار
أعلي سعر في بنك " saib " 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.67 جنيه ،
وسجل أقل سعر في بنك " hsbc " 15.59 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .