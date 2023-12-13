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سعر الدولار في السوق السوداء يصعد من جديد.. فكم سجل اليوم؟

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سعر الدولار في السوق السوداء يصعد من جديد.. فكم سجل اليوم؟

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الدولار
الأربعاء، 13-12-2023 01:48 م


واصل سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) ارتفاعه خلال تعاملات اليوم مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي وفق ما قاله أحد المراقبين.
وارتفع سعر الدولار إلى بين 49.5 و50 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 49 جنيها في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي بزيادة تتراوح بين 50 قرشا وجنيه.
وارتفعت فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء بنحو 19 جنيها، حيث سجل في البنوك قرب 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كان سعر الدولار انخفض بشكل مفاجئ بنحو 5 جنيهات ليتراجع إلى 46 و47 جنيها بدلا من 52 جنيها في اليوم السابق له بسبب الهدوء المفاجئ على شرائه من بعض المتعاملين بما أدى إلى تراجعه، لكن سرعان ما عاد للارتفاع مجددا بعد نحو 3 أيام من انخفاضه مع عودة الطلب، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.

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