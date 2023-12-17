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قفزة كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الأحد، 17-12-2023 02:27 م


حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته مقابل الجنيه في البنوك والصرافات، غير أن تقارير حديثة ترجح ارتفاع الدولار إلى 45 جنيهًا.

وذكرت تقارير حديثة أنه من المتوقع أن ترتفع العملة الأمريكية إلى مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك بالرغم من استقرار العملة الخضراء في الأسواق الرسمية.

وقدر بنك "HSBC" سعر الدولار عند مستويات بين 40 إلى 45 جنيها في الربع الأول مقابل توقعات سابقة أقل من ذلك.

وذكر تقرير البنك أن سعر الصرف في مصر مستقر منذ عدة أشهر رسمياً بعد خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، في وقت يتجاوز سعره مستوى الـ50 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وتابع التقرير أن ذلك يأتي ضمن إجراءات التحول لنظام صرف أكثر مرونة، ما يسهل من إجراءات المراجعات المؤجلة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه في ديسمبر 2022.
سعر الدولار في مصر
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
تراوح سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ما بين 50.5 و51.25 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية، حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
ناهز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
قُدر سعر الدولار اليوم في بنك مصر بقيمة 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
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سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر شراء الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك cib
سجل سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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