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قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

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سعر الدولار
الخميس، 14-12-2023 01:46 م


واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره، في البنوك بينما شهد قفزة جديدة في السوق السوداء، وسط حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة الفترة المقبلة، في آخر اجتماع له خلال العام الجاري، وسط توقعات بالاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع التوجه العام، خاصة مع بدء تراجع وتيرة التضخم المرتفع.

سعر الدولار في مصر
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ليترواج عند مستويات ما بين 49جنيها و51 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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