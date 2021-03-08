الإثنين، 08-03-2021
02:01 م
انطلقت مجلة نظرتي
لتكون أقوى المصادر العربية، وأكبر مكتبة عربية تضم ملايين المقالات في مجالات مختلفة سواء أكانت المجال الديني، الأدبي، العلمي، الحياتي، الثقافي، حتى المجالات الترفيهية لها نصيبًا كبيرًا بالمجلة، وبذلك أصبح مرجع شامل لكل المستخدمين في جميع البلاد العربية.
ولعل ما جعلها من أهم المواقع العربية الشاملة أنها تهتم بالمصداقية، وتتحرى أن أصل المعلومة أكثر من مرة حتى يتم التأكد من مصدرها قبل إلحاقها بالمقالات، ولأن مجلة نظرتي أصبح لها صدى كبير بين المواقع الأخرى كان يجب علينا أن نذكر لكم أبرز المعلومات عنها، وما هي أبرز التصنيفات والأقسام التي تحتوي عليها.
مجلة نظرتي
كانت الانطلاقة الأولى للمجلة في عام 2019 ومنذ ذلك الوقت وهي تهتم بأن تقدم محتوى هادف في جميع المجالات التي تهتم جميع المستخدمين، فيمكن أن تكون مرجع رئيسي لمعرفة الإجابات عن بعض الأسئلة، أو أن تكون موقع الكتروني للقضاء على الملل لأنها تشتمل على ما يصل إلى 120 قسم مختلف يشمل على عدد من الأقسام الفرعية.
الأقسام في مجلة نظرتي
كما ذكرنا من قبل أن مجلة نظرتي تحتوي على ما يزيد عن 120 قسم كل قسم فيه يحتوي على مجموعة كبيرة من المقالات العربية التي تهم جميع الأشخاص حتى مع اختلاف أذواقهم واهتماماتهم.
كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على المقالات الجديدة بتصفح القسم العلوي الذي يضم أحدث المقالات، حيث يتم إضافة كل جديد وأحدث المواضيع التي تشغل الساحة العربية، أما عن الأقسام المتاحة في مجلة نظرتي فهي تتمثل في الآتي:-
قسم: إسلاميات
يضم القسم على كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، سواء أكان ادعية اسلامية، اذكار المسلم، تفسير الأحلام والرؤى، تفسير القرآن الكريم، وكل التفاسير مُسند بالأدلة والبراهين، وبذلك يمكن أن تكون مرجع أساسي لكل الأشخاص الذين يرغبون معرفة تفسير حلم أو رؤى بكل سهولة، بالإضافة إلى نفحات وأذكار وكل شيء يتعلق بشهر رمضان وهذا القسم يتم تحديثه في كل عام.
قسم: الأدبي
يضم هذا القسم مجموعة كبيرة من المقالات التي تحتوي على حكم وأقوال، خواطر مميزة وجميلة يمكن كتابتها أو إهدائها، رسائل، قصص، قصائد، كتب وروايات، معاني الأسماء، منوعات أدبية، خدمات اجتماعية، ويعتبر هذا القسم من أكثر الأقسام المسلية والتي تشبع رغبة المثقفين بوجبة دسمة من الأدب بكل سهولة.
قسم: الخليج
يضم قسم الخليج على كل ما يشغل بال المجتمع الخليجي والعربي، ولأننا نعلم أن العالم العربي أصبح بلدًا وحدًا ويتأثر بما يجري على الساحة، الآن يمكن من خلال هذا القسم التصفح به ومعرفة كل الأخبار بشكل بسيط ومن مصادر موثوقًا مثل الاستعلام عن البطاقة المدينة
ويمكنك من خلال القسم معرف منها الأخبار البسيطة والموثوق منها لمختلف البلاد العربية مثل الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، قطر.
قسم: التغذية
لأن الصحة والتغذية أمرًا هامًا تحرص مجلة نظرتي على أن تقدم كل شيء عن التغذية من فوائد الفيتامينات والمعادن، ما هو الوزن المثالي الذي يجب الوصول له، فوائد الأعشاب الطبيعية، الفواكه والخضروات، أو ما هي فوائد وأضرار بعض الأطعمة، ما هي فوائد ممارسة الرياضة.
قسم: الطبخ والوصفات
تبحث كل يوم ست البيت عما ستقدمه لأطفالها هذا اليوم، وما هي الأكلات الجديدة، لذا تم تخصيص هذا القسم الذي يحتوي على كل ما تحتاج له للتنويع والتجديد في الأطباق، مثل الأطباق الرئيسية، والجانبية، والحلويات، والعصائر والمشروبات، والمعجنات، والمخبوزات بطرق التحضير والنصائح الهامة.
قسم: الأمومة والطفل
مجلة نظرتي ستكون مثل الرفيق الوفي مع كل امرأة في خلال فترة الحمل وما بعده، لأن في هذا القسم ستجد المرأة كل شيء مثل كل أمور الحمل والولادة، وما هي مراحل نمو الجنين، وما هو علاج العقم وتأخر الحمل، وما الذي يجب فعله، وما هي التربية الصحيحة للطفل، وما الواجب القيام به من أجل تعزيز صحته.
قسم: عالم السيارات
في ذلك القس يستطيع عشاق معرفة كل المعلومات عن السيارات الحديثة وما هي المزايا والعيوب التي تأتي بها، بالإضافة لأحدث العروض والأسعار لأقوى ماركات السيارات، ومن هم وكلات السيارات، وما هي طرق الصيانة وإصلاح الأعطال أيضًا.
قسم: الصور
بدلًا من البحث والتنقل بين المتاجر أو على محرك بحث جوجل للبحث عن صور يمكن إهدائها في المناسبات، أو صور تغيير البروفايل للفيس بوك، تم تخصيص هذا القسم لإيجاد كل الصور بسهولة، والجدير بالذكر أنه يتم تحديث تلك الصور أولًا بأول مثل صور أعياد الميلاد، صور حب، بنات، رياضية، مشاهير، فيس بوك.
قسم: الطبي
يضم القسم على أقوى مرجع طبي لمعرفة ما هي أعراض الإصابة بالأمراض بدقة، وما هي طرق العلاج سواء الطبي، أو عبر الطلب البديل، الأدوية عبر دليل خاص بها، ما هي الفحوصات التشخيصية، ومما يتكون جسم الإنسان، بالإضافة للحصول على المعلومات الطبية، وما هي حلول المشاكل النفسية.
قسم: منوعات
يضم القسم كل شيء مختلف يهتم به عدد كبير من الأشخاص مثل أحدث التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، أخر المستجدات للفيسبوك، ترددات القنوات على مختلف الأقمار الصناعية، أحدث الأخبار عن شركات الهواتف والاتصال، بالإضافة إلى نكت لرسم الابتسامة.
قسم: التعليم
قد يبحث البعض عن كل الأخبار الخاصة بالتعليم حتى مع اختلاف المراحل العمرية، وفي هذا القسم ستجدون أبحاث، مواضيع تعبير، أخبار الكليات والجامعات، الإذاعة المدرسية، وبالطبع التعليم عن بُعد الذي يعتبر حديث العالم كله.
قسم العناية والجمال
يضم القسم كل ما تحتاجه له المرأة حتى تكون أجمل، عن طريق تعريفها بطرق العناية الشخصية، العناية بالبشرة، العناية بالشعر، وأحدث الصيحات في كل أمور التجميل والماكياج.
قسم: الرجيم وزيادة الوزن
يضم القسم على مجموعة من المعلومات الرائعة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في القضاء على أكبر المشاكل المتعلقة بالسمنة او النحافة، سواء بنصائح أو بوصفات أو بطرق تم تجربتها بالفعل وكانت لها نتائج رهيبة.
قسم: الأسرة والمجتمع
بذلك القسم سيتم إيجاد كل أشكال الديكورات التي يمكن الاستعانة بها في تأسيس عش الزوجية أو للتغيير من ديكور المنزل، أو ديكورات لتأسيس حجرة الطفل الجديد بكل سهولة.
قسم سؤال وجواب
مهما كانت الأسئلة التي تدور في مخيلتكم الآن يمكنكم إيجاد إجابتها، لأن القسم يضم مجموعة من الأسئلة التاريخية، الدينية، الذكاء، وبعض من الأسئلة العامة.
المصدر : لحظات نيوز