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بنك مصر يعلن رفع سعر الفائدة 1%

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بنك مصر
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Teads
السبت، 23-07-2022 01:05 م

قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار ذات أجل 5 و7 سنوات من أول شهر يوليو الجاري وذلك بعد مرور شهر على زيادة شهادة القمة ذات أجل 3 سنوات بنسبة 3% التي تزامنت مع وقف الشهادة مرتفعة العائد 18% ذات آجال عام في نهاية مايو الماضي، وفقا لهيكل الأسعار المنشور على موقعه الإلكتروني.

كما قرر البنك أيضا وقف الشهادتين التراكمية أجل 5 و10 سنوات التي يصرف عائدها مع نهاية آجال الشهادة وليس على غرار باقي الشهادات، بحسب ما أظهره على موقعه الإلكتروني.

ويصل عدد الشهادات المطروح في بنك مصر بعد إيقاف الشهادة التراكمية ومرتفعة العائد 18% إلى 7 شهادات إلى بأجل مختلف هي 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات وبدورية عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي أو عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي.
 

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