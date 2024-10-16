الدولار يصعد من جديد ويسجل هذا الرقم





أعلن البنك المركزي المصري عن أخر تحديث في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 16-10-2024 في البنوك، إذ ارتفع بشكل طفيف، وهو ما جاء عقب تراجع أسعار الدولار أمس، وفق ما سجل لدى مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في بنك قناة السويس استقر عند 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، سجل نحو 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، استقر عند 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الأربعاء 16 أكتوبر 2024 عند: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، نحو 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 نحو: 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 للبيع.