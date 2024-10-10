100 قرش.. سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه أمس





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد ارتفاعه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

وهبط سعر الدولار اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل نحو 48.45 جنيه للبيع، فيما تراجع من أعلى سعر في أغسطس وهو 49.45 جنيه تحديدًا الأربعاء 21-8-2024، بفارق 100 قرش.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري في بيانات رسمية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

وكشف المركزي في بياناته الرسمية، عن قفزة جديدة في أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي إلى 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، مقابل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

11 مليارًا

وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك ، سجل الاحتياطي فارقًا تاريخيًا مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي حيث وصل حينها إلى 35.996 مليار دولار، ليرتفع اليوم إلى نحو 46.736 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 11 مليارًا.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الخميس 10 أكتوبر 2024، استقر عند 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، استقر عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الخميس 10 أكتوبر 2024 عند: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 نحو: 48.45 جنيه للشراء، ونحو 48.55 للبيع.