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رجع للصعود تاني.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك رسمياً

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رجع للصعود تاني.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك رسمياً

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الأربعاء، 09-10-2024 02:25 م

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظاً، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، استقر عند 48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الأربعاء 9 أكتوبر 2024 عند: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 9 أكتوبر 2024، سجل نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، نحو 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 نحو: 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 للبيع.

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