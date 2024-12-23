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رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية

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الإثنين، 23-12-2024 02:00 م

 

قفز سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في "الأهلي الكويتي" فوق الـ51 جنيهًا لأول مرة منذ قرار التعويم مارس الماضي، بينما وصل في بنوك البنوك إلى أقل من 51 بقليل.

 

ويطرح البنك المركزي المصري، في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، أدوات دين حكومية بقيمة 59 مليار جنيه، في وقت تترقب فيه السوق المحلية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الأخيرة خلال 2024.

موعد اجتماع البنك المركزي

ويعقد البنك المركزي، الخميس المقبل 26 ديسمبر2024 اجتماعه الأخير للعام الحالي، بعد أن قرر خلال اجتماع نوفمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند أعلى مستوياتها على الإطلاق 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

 

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.83 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.86 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، داخل الأهلي الكويتي.

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