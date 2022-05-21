بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

السبت، 21-05-2022
01:22 م
شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت، استقرارًا في البنوك
التي
تقوم ماكينات Atm الخاصة بها بتغير العملات، مقابل الجنيه المصري،
في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.
سجل سعر الدولار
فى بعض البنوك
المصرية على النحو التالي
بنك مصر:
18.23 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
18.23 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
18.24 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي:
18.26 جنيه للشراء.
18.32 جنيه للبيع.
البنك المركزي
المصري:
18.22 جنيه للشراء.
18.30 جنيه للبيع.
ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟
سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة
ببيع العملات به للعملاء.
أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات
الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.