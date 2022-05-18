ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

الأربعاء، 18-05-2022
02:11 م
قال طارق عامر
، محافظ البنك المركزي
المصري، إن المركزي
لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.
وأوضح عامر، في كلمته اليوم خلال المؤتمر المصرفي العربي
لعام 2022، أن المركزي اتخذ إجراءات خلال شهري مارس وأبريل بهدف تحقيق الاستقرار
للنقد الأجنبي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك
المركيز، اجتماعا دوريا غدا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة
، بعدما أعلن
الفيدرالي الأمريكي 0.5% خلال الشهر الجاري.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة
بنسبة 1% في اجتماع
استثنائي خلال مارس الماضي، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهاد ادخار ذات عائد 18%
لمواجهة الضغوط التضخمية.