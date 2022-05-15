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بعد انخفاض 15 قرش أمس.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

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بعد انخفاض 15 قرش أمس.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

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الأحد، 15-05-2022 09:49 ص

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-5-2022، بعد ان انخفض أمس علي أساس أسبوعي بقيمة 15 قرشا تبلغ وعلي مستوي البنوك العاملة بمصر.
قال البنك المركزي المصري ان متوسط سعر الدولار لديه قد بلغ 18.27 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع.
سجل أدني سعر لـ الدولار امام الجنيه نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك "  hsbc  والمصرف العربي الدولي و أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، البركة، العربي الإفريقي الدولي،بلوم".
ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 18.28 جنيها للشراء و 18.36 جنيها في بنكي قطر الوطني الأهلي Qnb و فيصل الاسلامي.
بينما بلغ أعلي سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيها للشراء و 18.34 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الإسكنرية، التجاري الدولي CIB"
سجل أعلي سعر لـ الدولار بقيمة تراوحت بين 18.32 و 18.35جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وكريدي أجريكول.
 

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