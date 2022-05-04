سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

الأربعاء، 04-05-2022
09:23 ص
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى البنك المركزي 18.44جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى بنوك ( مصر
ف أبوظبى الاسلامي،الأهلى المتحد) 18.48جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى بنوك ( الأهلى ،مصر
) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى بنوك (التجاري الدوليCIB، العربى الافريقى الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصر
ف العربي الدولي،المصر
ف
المتحد،العقارى المصر
ى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى
الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت
الوطني ) نحو 18.43جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى بنك قناة السويس 18.42جنيه للشراء و
18.51جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصر
ى اليوم الأربعاء
فى بنك مصر
إيران للتنمية نحو 18.41جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.
ويقدم مصر
ف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار
مسجلا
18.48 جنيه للشراء