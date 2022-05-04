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سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

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الأربعاء، 04-05-2022 09:23 ص

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي 18.44جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،الأهلى المتحد)  18.48جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (التجاري الدوليCIB، العربى الافريقى الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،العقارى المصرى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني ) نحو 18.43جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك  قناة السويس 18.42جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.41جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.
ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.48 جنيه للشراء
 

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