بعد الدولار.. قفزة قياسية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه

الأربعاء، 01-02-2023
11:13 ص
ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه
خلال تعاملات
اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 95.15 جنيه للشراء، و98.73 جنيه للبيع
بزيادة 47 قرشا للشراء والبيع.
سعر الريال السعودي: 8 جنيهات للشراء بزيادة قرش، و8.03 جنيه
للبيع بزيادة 3 قروش.
سعر الدرهم الإماراتي: 8.18 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع،
بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 77.60 جنيه للشراء بزيادة 34 قرشا،
و79.92 جنيه للبيع بزيادة 64 قرشا.
سعر الريال القطري: 7.70 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و8.24
جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
الدينار الأردني: 41.77 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشا، و42.48
جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا.