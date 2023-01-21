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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

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الدولار
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Teads
السبت، 21-01-2023 01:06 م

سجل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 21 يناير 2023، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.
 سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 29.77 جنيه للشراء، و29.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 29.80 جنيه للشراء، و29.90 جنيه للبيع.
 

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