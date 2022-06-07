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التعاملات الصباحية.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 10:32 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 7-6-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 18.60 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.59 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.59 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.62 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.62 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.
 

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