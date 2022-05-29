الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 20:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

ADS
 

الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 10:51 ص

استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

20190731032203223

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

143-095608-price-dollar-egypt-thursday-may-26-2022-big-drop_700x400

الدولار يقفز 32 قرشًا أمام الجنيه المصري

image

الدولار يواصل رحلة الصعود ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

143-095608-price-dollar-egypt-thursday-may-26-2022-big-drop_700x400

الدولار يقفز 32 قرشًا أمام الجنيه المصري

image

الدولار يواصل رحلة الصعود ويسجل هذا الرقم

Capture

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

147-093529-price-dollar-egypt-may-22-2022-morning-stability_700x400

الدولار يقفز ويسجل أعلى سعر في هذا البنك

1782759_0

زيادة مفاجئة للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ رفع الفائدة

1782759_0

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك