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بعدما قفز 8 جنيهات.. سعر الدولار يواصل الصعود السريع في السوق السوداء

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الدولار
الأحد، 31-12-2023 02:12 م


استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 31 ديسمبر في البنوك، وترواح سعره في السوق السوداء ما بين 52 إلى 55 جنيهًا
وعلى مدار الشهر الحالي شهد الدولار ارتفاعاً بقيمة وصلت إلى 8 جنيهات في السوق السوداء، ليسجل رقما قياسيا نتيجة للضغوط ونقص المعروض من الدولار مع زيادة الطلب على شراء النقد الأجنبي، وفقا لمتعاملين في سوق الصرف على دراية بما يحدث في السوق السوداء.
وتخطى الدولار حاجز 54 جنيها خلال شهر ديسمبر بدلاً من 46 جنيها متوسط التعاملات في السوق السوداء خلال نوفمبر الماضي، وكانت البنوك أصدرت قرارات تحد من استنزاف الدولار من خلال التضييق ووضع حدود على التعامل في بطاقات الائتمان" كريدت كارد".
سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 السوق السوداء للدولار
وزاد سعر الدولار في السوق السوداء لمستوى 55 جنيها في بعض المناطق، وفقا لمتعاملين في السوق.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ( أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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