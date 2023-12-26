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الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

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الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

الثلاثاء، 26-12-2023 01:56 م


قفز تداول سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) خلال منتصف تعاملات اليوم نحو جنيه.
جاء ذلك مع بداية تأثير قرار بعض البنوك وقف تفعيل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" المصدرة جديد بالتعاملات الدولية "الدولار وغيره" واقتصارها فقط على الجنيه، على السوق، وفق ما قاله أحد المراقبين لوسائل إعلام.
وأضاف أن سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السوق السوداء قفز عند مستوى قياسي جديد ليسجل 53 جنيها خاصة بعد زيادة أسعار الذهب، وبعد أن شهد زيادات متتالية خلال شهر ديسمبر الجاري مع استمرار الطلب على شرائه مقابل نقص المعروض من النقد الأجنبي، وعدم قدرة شركات الصرافة والبنوك على تدبير العملة للجمهور.
واتسعت فجوة سعر الدولار في السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء بنحو 22 جنيها حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.
كان بنكا الأهلي ومصر قررا وقف التعاملات الدولية على بطاقات "كريدت كارد" لمدة 6 شهور بداية من الأسبوع الجاري، بسبب زيادة الطلب على إصدارها وأزمة النقد الأجنبي، مع استمرار عمل البطاقات القائمة.
وتدرس بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إرجاء تفعيل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للتعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج أو داخل مصر، لمدة 3 أو 6 شهور، بسبب أزمة نقص الدولار، وفق ما قاله بعض مسؤولي البنوك لمصراوي.
كان الدولار ارتفع مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا على 3 موجات بعد عودة البنك المركزي مجددا لسياسة مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.
وعاد المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

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