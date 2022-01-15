السبت، 15-01-2022
12:52 م
لقد أصبح من السهل جداً الخضوع للعلاج الطبي في الخارج: بضع ساعات على متن طائرة، ونصف ساعة في سيارة أجرة، وأنت الآن في أفضل مستشفى في العالم، حيث يهتم الأطباء المشهورون عالمياً بصحتك. حتى إذا كنت تعيش في بلد به طب ضعيف التطور، يمكنك بالخارج الخضوع لتشخيص دقيق والتخلص من الأمراض الخطيرة بأساليب مبتكرة وقليلة التوغل. حتى مسألة تنظيم العلاج في الخارج
لم تعد تمثل مشكلة: سوف تهتم Booking Health بكل الأمور والمخاوف، وستكون قادراً على التركيز بشكل كامل على استعادة صحتك.
ما هي الأمراض التي يتم علاجها في الخارج
غالياً ما يسافر المرضى إلى الخارج لعلاج الأمراض الشديدة التي تتطلب جراحة أو استخدام إجراءات عالية التقنية.
أمراض الأورام.
إنه السبب الأكثر شيوعاً للسفر إلى الخارج من دول ذات طب ضعيف التطور. هناك حاجة إلى الكثير من الشروط لعلاج السرطان بنجاح.
من الأفضل الخضوع للجراحة في مركز متخصص حيث يتمتع الأطباء بخبرة عالية ويستخدمون الابتكارات. في هذه الحالة، لن تحصل على نتائج أفضل فحسب، بل يمكنك أيضاً الشفاء من السرطان بأساليب أقل توغلاً. على سبيل المثال، سيجري الأطباء جراحة بمساعدة الروبوت بدلاً من الجراحة التقليدية، أو يزيلون جزءاً فقط من العضو بدلاً من إزالته بالكامل.
من الأفضل أيضاً إجراء العلاج الإشعاعي في الخارج. تستخدم البلدان المتقدمة أنواعاً جديدة من الإشعاع: أكثر دقة، ولا يؤدي عملياً إلى إتلاف الأنسجة السليمة بالقرب من الورم. الأطباء تحت تصرفهم العلاج الإشعاعي ذو الشدَّة المعدَّلة IMRT، العلاج الإشعاعي التجسيمي، الجراحة الإشعاعية، العلاج بالبروتون، تقنيات النويدات المشعة، الانصمام الإشعاعي وغيرها من التقنيات التي لا تترك للسرطان فرصة.
يتم استخدام أحدث أدوية العلاج الموجه والعلاج المناعي والعلاج بالخلايا التبنيّة والانصمام الكيميائي وزرع الخلايا الجذعية والعديد من التقنيات الأخرى في الخارج لتحقيق النجاح حتى في الحالات الشديدة.
أمراض القلب وجراحة القلب.
إنه اتجاه شائع آخر لـ السياحة العلاجية. في الخارج، يمكنك الخضوع لتشخيص الأمراض عالي الدقة لنظام القلب والأوعية الدموية باستخدام ليس فقط تخطيط القلب التقليدي و تخطيط صدى القلب، ولكن أيضاً التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية المقطعية، ودراسات الفيزيولوجيا الكهربية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. في أغلب الأحيان، يقوم قسم طب وجراحة القلب بإصلاح أو استبدال صمامات القلب وعلاج عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب التاجية. يأتي الكثير من الآباء إلى الخارج لعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب. في البلدان المتقدمة، لا يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أكثر كفاءة فحسب، بل يتم أيضاً علاجها بشكل أكثر أماناً. العديد من الأمراض، والتي تُجرى فيها جراحة القلب المفتوح عادةً، في الخارج يتم علاجها من داخل الأوعية الدموية: الحد الأدنى من الصدمات، والسرعة، مع فترة نقاهة قصيرة.
طب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب
. يُجري الأطباء في الخارج جراحة الدماغ. العديد من هذه العمليات الجراحية طفيفة التوغل: يتم إجراؤها من خلال ثقوب صغيرة في الجمجمة، أو من خلال الأنف، أو من داخل الأوعية الدموية. كلما كان ذلك ممكناً، يتم إجراء جراحة العمود الفقري بالمنظار. يتم إجراؤها من خلال شق بطول 0.5 سم.
جراحة العظام.
يسافر العديد من المرضى إلى الخارج لإجراء جراحة استبدال المفاصل. في البلدان المتقدمة، غالباً ما يتم علاج الإصابات الرياضية: تمزق الأربطة، الغضروف المفصلي، خلع الكتف الشائع.
كيف تسافر للخارج
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