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الدينار الكويتي يتخطى حاجز الـ 100 جنيهًا مصريًا

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الدينار الكويتي
Native
Teads
الأربعاء، 11-01-2023 01:18 م

 

تخطى سعر الدينار الكويتي 100 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

 

وسجل سعر الدينار الكويتي: 97.36 جنيه للشراء، و100.87 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار اليوم الأربعاء إلى 30 جنيهًا في البنك الأهلي المصري، بينما كسر حاجز 30 جنيهًا في بنك القاهرة، بمنتصف التعاملات.

 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي: 29.95 جنيه للشراء، و30 جنيهًا للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار قفز أمام الجنيه المصري رسميًا في البنك المركزي اليوم الأربعاء، في منتصف التعاملات ليصل إلى 29 جنيهًا للشراء، و 29.5 للبيع.

 

كما واصل الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 29 جنيها للشراء و29.05 جنيه للبيع فى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

 

كما صعد فى مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 29.39 جنيه للشراء و29.40 جنيه للبيع.

 

وكان الدولار سجل استقرارًا بالبنوك المختلفة، في بداية تعاملات اليوم 11 يناير 2023 مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

 

 

 

حيث استقر سعر الصرف في البنك المركزي مسجلا 27.63 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.

واستقر في تعاملات كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 27.45 جنيه للشراء، و27.50 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 27.69 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل 27.66 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.

وأعلن كلا من بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، سعر الصرف وكذلك بنك كريدي أجريكول عند 27.60 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.

 

وفي بنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأمريكية 27.56 جنيه للشراء، و27.66 جنيه للبيع.

 

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