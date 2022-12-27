بعد قرار النبك المركزي.. سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري





سجّل سعرا الدولار والريال السعودي استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بعدما استثنى المركزي المصري عِدة فئات من توفير العملة الأجنبية على العملاء خارج مصر.

ونرصد لكم سعر الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

24.68 جنيه للشراء، 24.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني

24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وفي بنك مصر 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- سجل الريال في البنك المركزي المصري 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 6.57 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

سجّل بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودي بنحو 6.52 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

عرض بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

عرض بنك المشرق سعر الريال السعودي بنحو 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.