الدولار يتراجع 12 جنيهًا ويسجل هذا الرقم في البنوك والسوق السوداء





رفع البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر الفائدة بنحو 3% وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم

وكانت أسعار الدولار في البنوك شهدت ارتفاع بنحو 4 قروش خلال تعملات الاسبوع الماضي.

ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع، وفي التجاري الدولي CIB سجل سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75.

سعر الدولار بنك الاسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.7 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

وسجل أعلي سعر دولار في البنوك لدي مصرف أبوظبي الاسلامي ليصل لنحو 24.73 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وبلغ سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في بنوك “HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، الامصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

وفي بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB" سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك المشرق

في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، المشرق، ميد بنك"، وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.7 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع

وشهد سعر الدولار تراجعا قوية في السوق السوداء بقيمة 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها إلى 26 جنيها لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة، ويوضح مدى جهود الدولة الناجحة في القضاء على السوق الموازية التي تضر بالدولة والمواطنين وتحقيق استقرار السوق.

وسيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية التي تضر بالمصالح الوطنية، حيث واصل سعر صرف الدولار نزوله القوى بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

وعلى مستوى البنوك الوطنية والبنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في غالبية البنوك لليوم السادس على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.