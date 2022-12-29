هبوط سعر الدولار إلى 28 جنيهًا بعد تحذيرات البنك المركزي





كشفت مصادر، أن حركة البيع والشراء في السوق الموازية (السوداء) متوقفة تماما بعد تحذيرات البنك المركزي للمتلاعبين في سعر النقد الأجنبي.

وأضافت المصادر- حسب مصراوي- أن سعر الدولار هوى في السوق السوداء من 31 جنيها يوم الاثنين الماضي إلى حدود 28 جنيها حاليا وسط حالة من الارتباك بين المضاربين بعد تحذيرات المركزي.

وأرجعت المصادر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى أقل من 28 جنيها رغم عدم وجود شراء أو بيع إلى محاولات المضاربين الاحتفاظ بمطامع حائزي الدولار في مرحلة لالتقاط الأنفاس ومراقبة استمرار البنوك في تمويل الاعتمادات المستندية لخروج البضائع من الموانئ.

وكان البنك المركزي أعلن عن رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، متوعدا المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020.

ويعاقب كل من تلاعب بالشراء أو البيع بالنقد الأجنبي وفقا لنص المادة 212 بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.