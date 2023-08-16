الخميس 17 أغسطس 2023
توقيت مصر 06:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!

فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

مفاجأة.. أحمد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك خلفًا لوالده

دولة خليجية.. أرخص مدينة في العالم للعيش بها

أول تعليق رسمي من ليفربول على قرب رحيل صلاح

شاهد.. عريس يضرب عروسته بعنف ليلة الدخلة أمام الجميع

الدينار الكويتي والبحريني في الصدارة.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

سعودي يستدرج زوجته بعيدًا عن الأنظار ثم يقوم بفعل شنيع معها

فنانة لبنانية تثير ضجة عن عادل إمام.. ماذا حدث؟

الدينار الكويتي والبحريني في الصدارة.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

IMG-20230816-WA0005
عملات اجنبية
الأربعاء، 16-08-2023 10:32 ص


استقرت أسعار العملات أمام الجنيه صباح تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 داخل البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يلي نعرض لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المركزي في حالتي الشراء والبيع، حيث جاءت كالتالي:-

سعر اليورو أمام الجنيه
سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي 33.69 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.16 جنيها للشراء، و39.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه
سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.18 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه
سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 19.93 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه
سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه
سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه
سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه
سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20230815-WA0007

أعلى سعر لـ الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

316a55a7-26cb-496f-8dd9-8c6c220dc188

نحو التحول إلى بنوك "ميتا"

images

صعود أسعار الريال السعودي.. تعرف على السبب

أخبار متعلقة

IMG-20230815-WA0007

أعلى سعر لـ الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

IMG-20230814-WA0015

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

الدولار

بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

images (3)

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل رقمًا جديدًا وهذا سعره الرسمي في البنوك

IMG-20230808-WA0022

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك الآن

IMG-20230807-WA0016

بعد رفع الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك اليوم