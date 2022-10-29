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بعد القفزة التاريخية.. تعرف على سعر الدولار اليوم الآن في البنوك

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بعد القفزة التاريخية.. تعرف على سعر الدولار اليوم الآن في البنوك

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
السبت، 29-10-2022 10:12 ص
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بعد آخر ارتفاع الخميس 27 أكتوبر ليسجل الأخضر أمام الجنيه أعلى سعر له عند  22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل في بنك قناة السويس 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء، فيما استقر عند 23 جنيها في بنك مصر للبيع.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملاته، الخميس قفزتين ، حيث ارتفع من 19.73 للبيع في البنك الأهلي المصري إلى 22.95 جنيها في البنك الأهلي المصري.
وصعدت العملة الخضراء مقابل الجنيه، وسجلت اليوم  السبت 29-10 - 2022، استقرارا في معظم البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاعه 3.47 جنيه على مدار الخميس 27 أكتوبر 2022.

وكان قد أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.
 

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