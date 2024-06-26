الدولار يواصل الطيران ويسجل هذا الرقم في البنوك المصرية





ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقر في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 26 يونيو 2024، عند 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الأربعاء 26 يونيو 2024، نحو 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في بنك مصر، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، عند 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، نحو 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، نحو 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع.