الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 15-06-2021
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل
15.66 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.65 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68
جنيه، وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.
كما سجل الدولار
في المصرف المتحد 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه
، وسجل في بنك الإمارات دبي
الوطني 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .