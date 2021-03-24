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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
 
الأربعاء، 24-03-2021 07:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مارس ارتفاع طفيف بمقدار 4 قروش، حيث سجل 15.76 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.71 جنيه للشراء و سجل في معاملات أمس الصباحية 15.81 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل في بنك كريدي أجريكول 150.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه .
 

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