الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 24-03-2021
07:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 24 مارس ارتفاع طفيف بمقدار 4 قروش، حيث
سجل 15.76 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.71 جنيه للشراء و سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.81 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80
جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل
في بنك كريدي أجريكول 150.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه .