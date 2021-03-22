الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 22-03-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 22 مارس ارتفاع طفيف بمقدار 8 قروش ، حيث
سجل 15.70 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.62 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في
البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع 15.75 جنيه .