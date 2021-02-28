الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 28-02-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 20 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
وسجل في البنك
العربي الأفريقي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك مصر إيران
للتنمية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .