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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 14-12-2020 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14 ديسمبر حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15. 66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.6 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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