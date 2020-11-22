الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 22-11-2020
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 22 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية وهي 15.60 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.95 جنيه للشراء و للبع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل
في البنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه .