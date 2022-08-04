السبت 06 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

سيول وسقوط أعمدة الإنارة في شوارع السعودية

شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر

شقيقة نيرة أشرف: «كانت هتوب لله وتعقل في وقت معين»

تمساح يلتهم شابًا أثناء الصيد في بحيرة إندونيسية

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

ADS
 

الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

image
الدولار
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 11:55 ص
سجل الدولار ارتفاعًا قياسيًا امام الجنيه المصري خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع 14 قرشا بشكل مفاجئ.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.06 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.03 جنيه للشراء ، و19.13 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

من جانبه قال أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن وجود صناعات تصديرية في مصر سوف يتيح عملية توفير عملة صعبة والبقاء علي العملة الموجودة بالدولة، لافتا الي أن الاعلان عن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالشرق الاوسط في مصر خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة وتوفير عملة صعبة للدولة فالصناعات التصديرية هي الحل في هبوط سعر الدولار امام الجنيه المصرى وارتفاع قيمة الجنيه.

وطالب النائب بضرورة تحجيم عملية الاستيراد بان يكون هناك اولوية في الاستيراد من الخارج فتكون الاولوية في الاغذية والادوية وباقي المستلزمات الضرورية فقط للحفاظ علي المخزون الخاص بالدولار.
 

إقرأ ايضا

75810

الدولار يصل لـ 30 جنيه.. متخصص يصدم أحمد موسى

20191110050511511

ارتفاع جنوني مفاجئ.. الدولار يتخطى الـ19 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم.. ماذا يحدث؟

62-103003-price-dollar-egypt-august-1-2022-pound-fell_700x400

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

أخبار متعلقة

image

أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر

الدولار-الأمريكي

سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

cdn4.premiumread

الدولار يصل إلى 18.97 جنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك

1829527_0

الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

2017_11_28_17_4_4_946

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

2C7AD383-D479-48C6-9850-0041B83E96B6

لم يحدث منذ 20 عامًا.. سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصري