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أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر

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سعر الدولار
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الثلاثاء، 26-07-2022 01:02 م


سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-7-2022.

وخلال الأسبوع الماضي حتي مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع سعر الدولار الدولار أمام الجنيه،  بمقدار 5 قروش  علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وأظهر سعر الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء علي مستوي البنوك الـ38 العاملة بمصر.
أقل سعر
ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة الإسلامي والكويت الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر،كريدي أجريكول".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

أعلي سعر
وسجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.
 

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