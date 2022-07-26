أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر

الثلاثاء، 26-07-2022
01:02 م
سجل سعر الدولار
أمام
الجنيه في البنك المركزي المصر
ي 18.88
جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق
26-7-2022.
وخلال الأسبوع الماضي
حتي مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع سعر الدولار
الدولار أمام الجنيه، بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك
العاملة بمصر
.
وأظهر سعر الدولار
استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء علي مستوي البنوك
الـ38 العاملة بمصر
.
أقل سعر
ووصل أقل سعر لـ
الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في بنكي البركة
الإسلامي والكويت الوطني.
ووصل سعر الدولار
مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصر
ف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية
الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".
متوسط سعر الدولار
ووصل سعر الدولار
نحو
18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي
المصر
ي، مصر
،كريدي أجريكول".
وبلغ سعر الدولار
أمام
الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني
الأهلي QNB ،المصر
ف المتحد".
ووصل سعر الدولار
أمام
الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد،
التجاري الدولي CIB،العقاري المصر
ي العربي، المشرق".
ووصل سعر الدولار
أمام
الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".
أعلي سعر
وسجل أعلي سعر لـ
الدولار في مصر
ف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.