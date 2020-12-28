الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 28-12-2020
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 28 ديسمبر ارتفاع
طفيف بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.70 بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في بنك
الاستثمار العربي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .