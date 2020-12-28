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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 28-12-2020 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 28 ديسمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.70 بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل  15.76 جنيه .
كما سجل في بنك الاستثمار العربي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
 

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