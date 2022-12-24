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بعد رفع الفائدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الدولار
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السبت، 24-12-2022 01:11 م

سجل سعر الدولار استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، في غالبية البنوك، عقب قرار البنك المركزي أول أمس، برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، الخميس الماضي، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالبنك المركزي إلى 21.5%، فيما سجل التضخم 18.7%، في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 

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