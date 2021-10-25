الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 25-10-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 25
أكتوبر تراجع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.69 جنيه بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.