تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

السبت، 23-10-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل الدولار
في، بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل
في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.