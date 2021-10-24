الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 24-10-2021
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 24
أكتوبر، حالة من الاستقرار حيث سجل قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في البنك المصري الخليجي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.