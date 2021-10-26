ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 26-10-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 ، ارتفاع مفاجئ بمقدار قرشين، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإمارات دبي الوطني 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.