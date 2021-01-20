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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 20-01-2021 08:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 يناير حالة من التراجع بمقدار قرشين ، حيث سجل اليوم 15.70 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، كما سجل في البنك المركزي المصري  15.65 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.77 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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