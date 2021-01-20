الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 20-01-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 20 يناير حالة من
التراجع بمقدار قرشين ، حيث سجل اليوم 15.70 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية
15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، كما سجل في البنك
المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.77 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه
، وسجل في بنك الكويت
الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .