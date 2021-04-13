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الدولار يتراجع بشكل كبير في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 13-04-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 إبريل حالة من التراجع بمقدار 4 قروش حيث سجل اليوم 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .  
وسجل في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه و سجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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